COLB: Columbia Banking System Inc
26.91 USD 1.09 (4.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COLBの今日の為替レートは、4.22%変化しました。日中、通貨は1あたり25.82の安値と26.95の高値で取引されました。
Columbia Banking System Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.82 26.95
1年のレンジ
19.61 32.85
- 以前の終値
- 25.82
- 始値
- 26.00
- 買値
- 26.91
- 買値
- 27.21
- 安値
- 25.82
- 高値
- 26.95
- 出来高
- 9.709 K
- 1日の変化
- 4.22%
- 1ヶ月の変化
- 1.55%
- 6ヶ月の変化
- 9.26%
- 1年の変化
- 3.50%
