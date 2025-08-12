Devises / COLB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COLB: Columbia Banking System Inc
26.55 USD 0.36 (1.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COLB a changé de -1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.45 et à un maximum de 26.97.
Suivez la dynamique Columbia Banking System Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COLB Nouvelles
- L’action Columbia Banking System ajoutée à la liste des favoris des analystes de Raymond James
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- Raymond James relève la note de Columbia Banking System à Achat Fort
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Columbia Banking System, Inc. (COLB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Columbia Banking à la conférence Barclays : Intégration stratégique et focus sur la rentabilité
- Columbia Banking at Barclays Conference: Strategic Integration and Profit Focus
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Should Value Investors Buy Columbia Banking System (COLB) Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Columbia Banking (COLB) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgrade
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- Best Income Stocks to Buy for August 27th
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Columbia Bank appoints Ivan Seda as deputy chief financial officer
- New Strong Buy Stocks for August 21st
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- 5 Stocks With Solid Shareholder Yield to Safeguard Your Portfolio
- Are Investors Undervaluing Columbia Banking System (COLB) Right Now?
- Columbia Banking System announces $0.36 per share dividend
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Columbia Banking (COLB) Stock
- New Strong Buy Stocks for August 12th
Range quotidien
26.45 26.97
Range Annuel
19.61 32.85
- Clôture Précédente
- 26.91
- Ouverture
- 26.94
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Plus Bas
- 26.45
- Plus Haut
- 26.97
- Volume
- 8.210 K
- Changement quotidien
- -1.34%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 7.80%
- Changement Annuel
- 2.12%
20 septembre, samedi