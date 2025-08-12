QuotazioniSezioni
COLB: Columbia Banking System Inc

26.55 USD 0.36 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COLB ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.45 e ad un massimo di 26.97.

Segui le dinamiche di Columbia Banking System Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.45 26.97
Intervallo Annuale
19.61 32.85
Chiusura Precedente
26.91
Apertura
26.94
Bid
26.55
Ask
26.85
Minimo
26.45
Massimo
26.97
Volume
8.210 K
Variazione giornaliera
-1.34%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
7.80%
Variazione Annuale
2.12%
20 settembre, sabato