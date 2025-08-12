Valute / COLB
COLB: Columbia Banking System Inc
26.55 USD 0.36 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COLB ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.45 e ad un massimo di 26.97.
Segui le dinamiche di Columbia Banking System Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.45 26.97
Intervallo Annuale
19.61 32.85
- Chiusura Precedente
- 26.91
- Apertura
- 26.94
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Minimo
- 26.45
- Massimo
- 26.97
- Volume
- 8.210 K
- Variazione giornaliera
- -1.34%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 7.80%
- Variazione Annuale
- 2.12%
20 settembre, sabato