Валюты / COLB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COLB: Columbia Banking System Inc
25.36 USD 0.48 (1.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COLB за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.09, а максимальная — 25.99.
Следите за динамикой Columbia Banking System Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COLB
- Акции Columbia Banking System добавлены в список фаворитов аналитиков Raymond James
- Columbia Banking System stock added to Raymond James Analyst Favorite List
- Raymond James повысил рейтинг акций Columbia Banking System до "Активно покупать"
- Columbia Banking System stock rating upgraded to Strong Buy by Raymond James
- Columbia Banking System, Inc. (COLB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- Columbia Banking at Barclays Conference: Strategic Integration and Profit Focus
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Should Value Investors Buy Columbia Banking System (COLB) Stock?
- Piper Sandler raises Columbia Banking System stock price target to $35 following PPBI acquisition
- Columbia Banking (COLB) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgrade
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- Best Income Stocks to Buy for August 27th
- Interactive Brokers To Join S&P 500; Robinhood, AppLovin Snubbed Again
- Interactive Brokers, Talen Energy, Kinetik stocks rise on index inclusion news
- Columbia Bank appoints Ivan Seda as deputy chief financial officer
- New Strong Buy Stocks for August 21st
- Macquarie Smid Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- 5 Stocks With Solid Shareholder Yield to Safeguard Your Portfolio
- Are Investors Undervaluing Columbia Banking System (COLB) Right Now?
- Columbia Banking System announces $0.36 per share dividend
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Columbia Banking (COLB) Stock
- New Strong Buy Stocks for August 12th
- Best Income Stocks to Buy for August 12th
Дневной диапазон
25.09 25.99
Годовой диапазон
19.61 32.85
- Предыдущее закрытие
- 25.84
- Open
- 25.76
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Low
- 25.09
- High
- 25.99
- Объем
- 8.350 K
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- -4.30%
- 6-месячное изменение
- 2.96%
- Годовое изменение
- -2.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.