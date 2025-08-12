Währungen / COLB
COLB: Columbia Banking System Inc
26.91 USD 1.09 (4.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COLB hat sich für heute um 4.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.82 bis zu einem Hoch von 26.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbia Banking System Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COLB News
Tagesspanne
25.82 26.95
Jahresspanne
19.61 32.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.82
- Eröffnung
- 26.00
- Bid
- 26.91
- Ask
- 27.21
- Tief
- 25.82
- Hoch
- 26.95
- Volumen
- 9.709 K
- Tagesänderung
- 4.22%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 9.26%
- Jahresänderung
- 3.50%
