货币 / COLB
COLB: Columbia Banking System Inc
26.01 USD 0.65 (2.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COLB汇率已更改2.56%。当日，交易品种以低点25.45和高点26.17进行交易。
关注Columbia Banking System Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.45 26.17
年范围
19.61 32.85
- 前一天收盘价
- 25.36
- 开盘价
- 25.46
- 卖价
- 26.01
- 买价
- 26.31
- 最低价
- 25.45
- 最高价
- 26.17
- 交易量
- 1.587 K
- 日变化
- 2.56%
- 月变化
- -1.85%
- 6个月变化
- 5.60%
- 年变化
- 0.04%
