CLST: Catalyst Bancorp Inc

13.14 USD 0.01 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLSTの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり13.01の安値と13.15の高値で取引されました。

Catalyst Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CLST News

1日のレンジ
13.01 13.15
1年のレンジ
10.87 14.23
以前の終値
13.15
始値
13.03
買値
13.14
買値
13.44
安値
13.01
高値
13.15
出来高
9
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
2.58%
6ヶ月の変化
12.79%
1年の変化
15.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K