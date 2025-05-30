QuotazioniSezioni
Valute / CLST
Tornare a Azioni

CLST: Catalyst Bancorp Inc

13.00 USD 0.14 (1.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLST ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.00 e ad un massimo di 13.15.

Segui le dinamiche di Catalyst Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLST News

Intervallo Giornaliero
13.00 13.15
Intervallo Annuale
10.87 14.23
Chiusura Precedente
13.14
Apertura
13.14
Bid
13.00
Ask
13.30
Minimo
13.00
Massimo
13.15
Volume
20
Variazione giornaliera
-1.07%
Variazione Mensile
1.48%
Variazione Semestrale
11.59%
Variazione Annuale
13.94%
21 settembre, domenica