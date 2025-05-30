Valute / CLST
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLST: Catalyst Bancorp Inc
13.00 USD 0.14 (1.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLST ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.00 e ad un massimo di 13.15.
Segui le dinamiche di Catalyst Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.00 13.15
Intervallo Annuale
10.87 14.23
- Chiusura Precedente
- 13.14
- Apertura
- 13.14
- Bid
- 13.00
- Ask
- 13.30
- Minimo
- 13.00
- Massimo
- 13.15
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -1.07%
- Variazione Mensile
- 1.48%
- Variazione Semestrale
- 11.59%
- Variazione Annuale
- 13.94%
21 settembre, domenica