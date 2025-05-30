Валюты / CLST
CLST: Catalyst Bancorp Inc
13.04 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLST за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.00, а максимальная — 13.07.
Следите за динамикой Catalyst Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.00 13.07
Годовой диапазон
10.87 14.23
- Предыдущее закрытие
- 13.00
- Open
- 13.02
- Bid
- 13.04
- Ask
- 13.34
- Low
- 13.00
- High
- 13.07
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 11.93%
- Годовое изменение
- 14.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.