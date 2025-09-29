クォートセクション
通貨 / CIMN
CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP

25.24 USD 0.02 (0.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIMNの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.17の安値と25.24の高値で取引されました。

CHIMERA INVESTMENT CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CIMN株の現在の価格は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの株価は本日25.24です。-0.08%内で取引され、前日の終値は25.26、取引量は21に達しました。CIMNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株は配当を出しますか？

CHIMERA INVESTMENT CORPの現在の価格は25.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.32%やUSDにも注目します。CIMNの動きはライブチャートで確認できます。

CIMN株を買う方法は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの株は現在25.24で購入可能です。注文は通常25.24または25.54付近で行われ、21や0.24%が市場の動きを示します。CIMNの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIMN株に投資する方法は？

CHIMERA INVESTMENT CORPへの投資では、年間の値幅23.76 - 25.84と現在の25.24を考慮します。注文は多くの場合25.24や25.54で行われる前に、-0.47%や0.40%と比較されます。CIMNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は25.84でした。23.76 - 25.84内で株価は大きく変動し、25.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CHIMERA INVESTMENT CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？

CHIMERA INVESTMENT CORP(CIMN)の年間最安値は23.76でした。現在の25.24や23.76 - 25.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIMNの動きはライブチャートで確認できます。

CIMNの株式分割はいつ行われましたか？

CHIMERA INVESTMENT CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.26、-2.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.17 25.24
1年のレンジ
23.76 25.84
以前の終値
25.26
始値
25.18
買値
25.24
買値
25.54
安値
25.17
高値
25.24
出来高
21
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
-0.47%
6ヶ月の変化
0.40%
1年の変化
-2.32%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待