- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP
CIMNの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.17の安値と25.24の高値で取引されました。
CHIMERA INVESTMENT CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CIMN株の現在の価格は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの株価は本日25.24です。-0.08%内で取引され、前日の終値は25.26、取引量は21に達しました。CIMNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株は配当を出しますか？
CHIMERA INVESTMENT CORPの現在の価格は25.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.32%やUSDにも注目します。CIMNの動きはライブチャートで確認できます。
CIMN株を買う方法は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの株は現在25.24で購入可能です。注文は通常25.24または25.54付近で行われ、21や0.24%が市場の動きを示します。CIMNの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIMN株に投資する方法は？
CHIMERA INVESTMENT CORPへの投資では、年間の値幅23.76 - 25.84と現在の25.24を考慮します。注文は多くの場合25.24や25.54で行われる前に、-0.47%や0.40%と比較されます。CIMNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は25.84でした。23.76 - 25.84内で株価は大きく変動し、25.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CHIMERA INVESTMENT CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？
CHIMERA INVESTMENT CORP(CIMN)の年間最安値は23.76でした。現在の25.24や23.76 - 25.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIMNの動きはライブチャートで確認できます。
CIMNの株式分割はいつ行われましたか？
CHIMERA INVESTMENT CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.26、-2.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.26
- 始値
- 25.18
- 買値
- 25.24
- 買値
- 25.54
- 安値
- 25.17
- 高値
- 25.24
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- 0.40%
- 1年の変化
- -2.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前