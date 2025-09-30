- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP
Der Wechselkurs von CIMN hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.17 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die CHIMERA INVESTMENT CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CIMN heute?
Die Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) notiert heute bei 25.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.26 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von CIMN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CIMN Dividenden?
CHIMERA INVESTMENT CORP wird derzeit mit 25.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIMN zu verfolgen.
Wie kaufe ich CIMN-Aktien?
Sie können Aktien von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) zum aktuellen Kurs von 25.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.24 oder 25.54 platziert, während 21 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIMN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CIMN-Aktien?
Bei einer Investition in CHIMERA INVESTMENT CORP müssen die jährliche Spanne 23.76 - 25.84 und der aktuelle Kurs 25.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.47% und 0.40%, bevor sie Orders zu 25.24 oder 25.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIMN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) im vergangenen Jahr lag bei 25.84. Innerhalb von 23.76 - 25.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CHIMERA INVESTMENT CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?
Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) im Laufe des Jahres betrug 23.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.24 und der Spanne 23.76 - 25.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CIMN statt?
CHIMERA INVESTMENT CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.26 und -2.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.26
- Eröffnung
- 25.18
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Tief
- 25.17
- Hoch
- 25.24
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -0.47%
- 6-Monatsänderung
- 0.40%
- Jahresänderung
- -2.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4