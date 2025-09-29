CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP
今日CIMN汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.24进行交易。
关注CHIMERA INVESTMENT CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CIMN股票今天的价格是多少？
CHIMERA INVESTMENT CORP股票今天的定价为25.24。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.26，交易量达到21。CIMN的实时价格图表显示了这些更新。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票是否支付股息？
CHIMERA INVESTMENT CORP目前的价值为25.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.32%和USD。实时查看图表以跟踪CIMN走势。
如何购买CIMN股票？
您可以以25.24的当前价格购买CHIMERA INVESTMENT CORP股票。订单通常设置在25.24或25.54附近，而21和0.24%显示市场活动。立即关注CIMN的实时图表更新。
如何投资CIMN股票？
投资CHIMERA INVESTMENT CORP需要考虑年度范围23.76 - 25.84和当前价格25.24。许多人在以25.24或25.54下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看CIMN价格图表，了解每日变化。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是25.84。在23.76 - 25.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHIMERA INVESTMENT CORP的绩效。
CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？
CHIMERA INVESTMENT CORP（CIMN）的最低价格为23.76。将其与当前的25.24和23.76 - 25.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CIMN股票是什么时候拆分的？
CHIMERA INVESTMENT CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.26和-2.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.26
- 开盘价
- 25.18
- 卖价
- 25.24
- 买价
- 25.54
- 最低价
- 25.17
- 最高价
- 25.24
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- 0.40%
- 年变化
- -2.32%
