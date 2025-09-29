报价部分
货币 / CIMN
回到股票

CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP

25.24 USD 0.02 (0.08%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIMN汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.24进行交易。

关注CHIMERA INVESTMENT CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CIMN股票今天的价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP股票今天的定价为25.24。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.26，交易量达到21。CIMN的实时价格图表显示了这些更新。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票是否支付股息？

CHIMERA INVESTMENT CORP目前的价值为25.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.32%和USD。实时查看图表以跟踪CIMN走势。

如何购买CIMN股票？

您可以以25.24的当前价格购买CHIMERA INVESTMENT CORP股票。订单通常设置在25.24或25.54附近，而21和0.24%显示市场活动。立即关注CIMN的实时图表更新。

如何投资CIMN股票？

投资CHIMERA INVESTMENT CORP需要考虑年度范围23.76 - 25.84和当前价格25.24。许多人在以25.24或25.54下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看CIMN价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是25.84。在23.76 - 25.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHIMERA INVESTMENT CORP的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP（CIMN）的最低价格为23.76。将其与当前的25.24和23.76 - 25.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIMN股票是什么时候拆分的？

CHIMERA INVESTMENT CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.26和-2.32%中可见。

日范围
25.17 25.24
年范围
23.76 25.84
前一天收盘价
25.26
开盘价
25.18
卖价
25.24
买价
25.54
最低价
25.17
最高价
25.24
交易量
21
日变化
-0.08%
月变化
-0.47%
6个月变化
0.40%
年变化
-2.32%
