КотировкиРазделы
Валюты / CIMN
Назад в Рынок акций США

CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP

25.24 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIMN за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.24.

Следите за динамикой CHIMERA INVESTMENT CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIMN сегодня?

CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) сегодня оценивается на уровне 25.24. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.26, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHIMERA INVESTMENT CORP?

CHIMERA INVESTMENT CORP в настоящее время оценивается в 25.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.32% и USD. Отслеживайте движения CIMN на графике в реальном времени.

Как купить акции CIMN?

Вы можете купить акции CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) по текущей цене 25.24. Ордера обычно размещаются около 25.24 или 25.54, тогда как 21 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIMN?

Инвестирование в CHIMERA INVESTMENT CORP предполагает учет годового диапазона 23.76 - 25.84 и текущей цены 25.24. Многие сравнивают -0.47% и 0.40% перед размещением ордеров на 25.24 или 25.54. Изучайте ежедневные изменения цены CIMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) за последний год составила 25.84. Акции заметно колебались в пределах 23.76 - 25.84, сравнение с 25.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHIMERA INVESTMENT CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) за год составила 23.76. Сравнение с текущими 25.24 и 23.76 - 25.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIMN?

В прошлом CHIMERA INVESTMENT CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.26 и -2.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.17 25.24
Годовой диапазон
23.76 25.84
Предыдущее закрытие
25.26
Open
25.18
Bid
25.24
Ask
25.54
Low
25.17
High
25.24
Объем
21
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
0.40%
Годовое изменение
-2.32%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.