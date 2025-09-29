- Обзор рынка
CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP
Курс CIMN за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.24.
Следите за динамикой CHIMERA INVESTMENT CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIMN сегодня?
CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) сегодня оценивается на уровне 25.24. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.26, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHIMERA INVESTMENT CORP?
CHIMERA INVESTMENT CORP в настоящее время оценивается в 25.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.32% и USD. Отслеживайте движения CIMN на графике в реальном времени.
Как купить акции CIMN?
Вы можете купить акции CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) по текущей цене 25.24. Ордера обычно размещаются около 25.24 или 25.54, тогда как 21 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIMN?
Инвестирование в CHIMERA INVESTMENT CORP предполагает учет годового диапазона 23.76 - 25.84 и текущей цены 25.24. Многие сравнивают -0.47% и 0.40% перед размещением ордеров на 25.24 или 25.54. Изучайте ежедневные изменения цены CIMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) за последний год составила 25.84. Акции заметно колебались в пределах 23.76 - 25.84, сравнение с 25.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHIMERA INVESTMENT CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) за год составила 23.76. Сравнение с текущими 25.24 и 23.76 - 25.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIMN?
В прошлом CHIMERA INVESTMENT CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.26 и -2.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.26
- Open
- 25.18
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Low
- 25.17
- High
- 25.24
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- 0.40%
- Годовое изменение
- -2.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%