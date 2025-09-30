- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CIMN: CHIMERA INVESTMENT CORP
Il tasso di cambio CIMN ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.17 e ad un massimo di 25.24.
Segui le dinamiche di CHIMERA INVESTMENT CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIMN oggi?
Oggi le azioni CHIMERA INVESTMENT CORP sono prezzate a 25.24. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIMN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CHIMERA INVESTMENT CORP pagano dividendi?
CHIMERA INVESTMENT CORP è attualmente valutato a 25.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIMN.
Come acquistare azioni CIMN?
Puoi acquistare azioni CHIMERA INVESTMENT CORP al prezzo attuale di 25.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.24 o 25.54, mentre 21 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIMN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIMN?
Investire in CHIMERA INVESTMENT CORP implica considerare l'intervallo annuale 23.76 - 25.84 e il prezzo attuale 25.24. Molti confrontano -0.47% e 0.40% prima di effettuare ordini su 25.24 o 25.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIMN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 25.84. All'interno di 23.76 - 25.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CHIMERA INVESTMENT CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIMN) nel corso dell'anno è stato 23.76. Confrontandolo con gli attuali 25.24 e 23.76 - 25.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIMN?
CHIMERA INVESTMENT CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.26 e -2.32%.
- Chiusura Precedente
- 25.26
- Apertura
- 25.18
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Minimo
- 25.17
- Massimo
- 25.24
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- -0.47%
- Variazione Semestrale
- 0.40%
- Variazione Annuale
- -2.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4