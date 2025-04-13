通貨 / CERT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CERT: Certara Inc
11.79 USD 0.28 (2.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CERTの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり11.55の安値と11.83の高値で取引されました。
Certara Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CERT News
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Certara, Inc. (CERT) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 (Transcript)
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Leerink Partners lowers Certara stock price target to $11.50 on valuation concerns
- Certara, Inc. (CERT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Certara, Inc. (CERT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Certara earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Certara Q2 2025 slides: 12% revenue growth despite swing to net loss
- Certara names Christopher Bouton as chief technology officer
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Certara, Inc. (CERT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Alkermes (ALKS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Do Options Traders Know Something About Certara Stock We Don't?
- Certara: Ideally Positioned To Benefit From IT Innovation In Life Sciences (NASDAQ:CERT)
- Certara stock rating initiated at Equalweight by Morgan Stanley
- 10 Under-the-Radar Healthcare Stocks With Incredible Growth Potential
- JMP analyst maintains Simulations Plus stock rating amid forecast cuts
- Is AI changing FDA-biopharma dynamics?
- Certara Shareholders Elect Directors, Ratify Auditor
- Certara Stock Gets Relative Strength Rating Upgrade
- Hertz Global And Webull Stocks Are Among Top Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 14-Apr 18): Are The Others In Your Portfolio? - Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Top 3 Health Care Stocks You May Want To Dump This Quarter - Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT), Certara (NASDAQ:CERT)
- Certara Unveils $100 Million Buyback Plan In Better-Than-Expected Preliminary Earnings Report - Certara (NASDAQ:CERT)
- These Mid-Cap Stocks Outshone The Market Volatility Last Week (Apr 7-Apr 11): Are These In Your Portfolio? - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX)
1日のレンジ
11.55 11.83
1年のレンジ
8.64 15.70
- 以前の終値
- 11.51
- 始値
- 11.63
- 買値
- 11.79
- 買値
- 12.09
- 安値
- 11.55
- 高値
- 11.83
- 出来高
- 3.396 K
- 1日の変化
- 2.43%
- 1ヶ月の変化
- 10.08%
- 6ヶ月の変化
- 19.82%
- 1年の変化
- 1.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K