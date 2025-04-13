Валюты / CERT
CERT: Certara Inc
11.55 USD 0.33 (2.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CERT за сегодня изменился на 2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.25, а максимальная — 11.59.
Следите за динамикой Certara Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.25 11.59
Годовой диапазон
8.64 15.70
- Предыдущее закрытие
- 11.22
- Open
- 11.30
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 11.25
- High
- 11.59
- Объем
- 4.754 K
- Дневное изменение
- 2.94%
- Месячное изменение
- 7.84%
- 6-месячное изменение
- 17.38%
- Годовое изменение
- -0.77%
