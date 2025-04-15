Devises / CERT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CERT: Certara Inc
11.48 USD 0.31 (2.63%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CERT a changé de -2.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.46 et à un maximum de 11.90.
Suivez la dynamique Certara Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CERT Nouvelles
- Les publications RH affichent des résultats décevants, se joignent à Frequency Electronics, Tronox et d'autres grandes actions en baisse lors de la séance de pré-ouverture du marché vendredi | Benzinga France
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Certara à la Conférence Morgan Stanley : Croissance Stratégique Face aux Défis
- Certara, Inc. (CERT) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 (Transcript)
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Leerink Partners lowers Certara stock price target to $11.50 on valuation concerns
- Certara, Inc. (CERT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Certara, Inc. (CERT) Q2 Earnings Miss Estimates
- Certara earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Certara Q2 2025 slides: 12% revenue growth despite swing to net loss
- Certara names Christopher Bouton as chief technology officer
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Certara, Inc. (CERT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Alkermes (ALKS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Do Options Traders Know Something About Certara Stock We Don't?
- Certara: Ideally Positioned To Benefit From IT Innovation In Life Sciences (NASDAQ:CERT)
- Certara stock rating initiated at Equalweight by Morgan Stanley
- 10 Under-the-Radar Healthcare Stocks With Incredible Growth Potential
- JMP analyst maintains Simulations Plus stock rating amid forecast cuts
- Is AI changing FDA-biopharma dynamics?
- Certara Shareholders Elect Directors, Ratify Auditor
- Certara Stock Gets Relative Strength Rating Upgrade
- Hertz Global And Webull Stocks Are Among Top Mid-Cap Gainers Last Week (Apr 14-Apr 18): Are The Others In Your Portfolio? - Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Top 3 Health Care Stocks You May Want To Dump This Quarter - Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT), Certara (NASDAQ:CERT)
Range quotidien
11.46 11.90
Range Annuel
8.64 15.70
- Clôture Précédente
- 11.79
- Ouverture
- 11.82
- Bid
- 11.48
- Ask
- 11.78
- Plus Bas
- 11.46
- Plus Haut
- 11.90
- Volume
- 3.836 K
- Changement quotidien
- -2.63%
- Changement Mensuel
- 7.19%
- Changement à 6 Mois
- 16.67%
- Changement Annuel
- -1.37%
20 septembre, samedi