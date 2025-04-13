QuotazioniSezioni
CERT: Certara Inc

11.48 USD 0.31 (2.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CERT ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.46 e ad un massimo di 11.90.

Segui le dinamiche di Certara Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.46 11.90
Intervallo Annuale
8.64 15.70
Chiusura Precedente
11.79
Apertura
11.82
Bid
11.48
Ask
11.78
Minimo
11.46
Massimo
11.90
Volume
3.836 K
Variazione giornaliera
-2.63%
Variazione Mensile
7.19%
Variazione Semestrale
16.67%
Variazione Annuale
-1.37%
20 settembre, sabato