CERT: Certara Inc
11.48 USD 0.31 (2.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CERT ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.46 e ad un massimo di 11.90.
Segui le dinamiche di Certara Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.46 11.90
Intervallo Annuale
8.64 15.70
- Chiusura Precedente
- 11.79
- Apertura
- 11.82
- Bid
- 11.48
- Ask
- 11.78
- Minimo
- 11.46
- Massimo
- 11.90
- Volume
- 3.836 K
- Variazione giornaliera
- -2.63%
- Variazione Mensile
- 7.19%
- Variazione Semestrale
- 16.67%
- Variazione Annuale
- -1.37%
20 settembre, sabato