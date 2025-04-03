クォートセクション
通貨 / CCNE
CCNE: CNB Financial Corporation

26.65 USD 0.97 (3.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCNEの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり25.89の安値と26.68の高値で取引されました。

CNB Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.89 26.68
1年のレンジ
19.32 29.29
以前の終値
25.68
始値
25.89
買値
26.65
買値
26.95
安値
25.89
高値
26.68
出来高
436
1日の変化
3.78%
1ヶ月の変化
2.15%
6ヶ月の変化
20.86%
1年の変化
11.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K