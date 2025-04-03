通貨 / CCNE
CCNE: CNB Financial Corporation
26.65 USD 0.97 (3.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCNEの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり25.89の安値と26.68の高値で取引されました。
CNB Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CCNE News
1日のレンジ
25.89 26.68
1年のレンジ
19.32 29.29
- 以前の終値
- 25.68
- 始値
- 25.89
- 買値
- 26.65
- 買値
- 26.95
- 安値
- 25.89
- 高値
- 26.68
- 出来高
- 436
- 1日の変化
- 3.78%
- 1ヶ月の変化
- 2.15%
- 6ヶ月の変化
- 20.86%
- 1年の変化
- 11.27%
