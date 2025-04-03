Валюты / CCNE
CCNE: CNB Financial Corporation
25.42 USD 0.29 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCNE за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.65.
Следите за динамикой CNB Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.20 25.65
Годовой диапазон
19.32 29.29
- Предыдущее закрытие
- 25.71
- Open
- 25.65
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Low
- 25.20
- High
- 25.65
- Объем
- 266
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -2.57%
- 6-месячное изменение
- 15.28%
- Годовое изменение
- 6.14%
