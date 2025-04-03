Währungen / CCNE
CCNE: CNB Financial Corporation
26.28 USD 0.37 (1.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCNE hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.22 bis zu einem Hoch von 26.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die CNB Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCNE News
Tagesspanne
26.22 26.65
Jahresspanne
19.32 29.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.65
- Eröffnung
- 26.65
- Bid
- 26.28
- Ask
- 26.58
- Tief
- 26.22
- Hoch
- 26.65
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- 19.18%
- Jahresänderung
- 9.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K