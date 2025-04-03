Valute / CCNE
CCNE: CNB Financial Corporation
26.15 USD 0.50 (1.88%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCNE ha avuto una variazione del -1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.95 e ad un massimo di 26.65.
Segui le dinamiche di CNB Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CCNE News
Intervallo Giornaliero
25.95 26.65
Intervallo Annuale
19.32 29.29
- Chiusura Precedente
- 26.65
- Apertura
- 26.65
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Minimo
- 25.95
- Massimo
- 26.65
- Volume
- 547
- Variazione giornaliera
- -1.88%
- Variazione Mensile
- 0.23%
- Variazione Semestrale
- 18.59%
- Variazione Annuale
- 9.19%
20 settembre, sabato