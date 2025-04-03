QuotazioniSezioni
CCNE: CNB Financial Corporation

26.15 USD 0.50 (1.88%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCNE ha avuto una variazione del -1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.95 e ad un massimo di 26.65.

Segui le dinamiche di CNB Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.95 26.65
Intervallo Annuale
19.32 29.29
Chiusura Precedente
26.65
Apertura
26.65
Bid
26.15
Ask
26.45
Minimo
25.95
Massimo
26.65
Volume
547
Variazione giornaliera
-1.88%
Variazione Mensile
0.23%
Variazione Semestrale
18.59%
Variazione Annuale
9.19%
20 settembre, sabato