货币 / CCNE
CCNE: CNB Financial Corporation
25.83 USD 0.41 (1.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCNE汇率已更改1.61%。当日，交易品种以低点25.36和高点25.89进行交易。
关注CNB Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CCNE新闻
日范围
25.36 25.89
年范围
19.32 29.29
- 前一天收盘价
- 25.42
- 开盘价
- 25.43
- 卖价
- 25.83
- 买价
- 26.13
- 最低价
- 25.36
- 最高价
- 25.89
- 交易量
- 94
- 日变化
- 1.61%
- 月变化
- -1.00%
- 6个月变化
- 17.14%
- 年变化
- 7.85%
