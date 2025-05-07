通貨 / CARM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CARM: Carisma Therapeutics Inc
0.28 USD 0.03 (9.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CARMの今日の為替レートは、-9.68%変化しました。日中、通貨は1あたり0.28の安値と0.33の高値で取引されました。
Carisma Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARM News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- These companies are most likely to surprise in real estate H1 earnings season
- Bernstein upgrades Carmila stock rating to Market Perform on valuation
- Morning Bid: Trump, tariffs and Tesla
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Carisma and OrthoCellix to merge for knee cartilage repair therapy
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.00%
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Is the 250% Carisma Therapeutics Stock (CARM) Surge a Sucker’s Rally? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- CARMILA: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Share
- Carrefour offloads 7% stake in Carmila for EUR171 million
- Carrefour divests 7% stake in Carmila for $194.5 million
- Carmila: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Share
- Japan PM Ishiba reiterates call to eliminate all tariffs with US
- Who is He Lifeng, China's trade tsar in the limelight for US tariff talks?
- US, Chinese officials to hold ice-breaker meeting in Geneva on Saturday
1日のレンジ
0.28 0.33
1年のレンジ
0.14 1.27
- 以前の終値
- 0.31
- 始値
- 0.32
- 買値
- 0.28
- 買値
- 0.58
- 安値
- 0.28
- 高値
- 0.33
- 出来高
- 1.082 K
- 1日の変化
- -9.68%
- 1ヶ月の変化
- -48.15%
- 6ヶ月の変化
- -6.67%
- 1年の変化
- -72.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K