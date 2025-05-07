Валюты / CARM
CARM: Carisma Therapeutics Inc
0.34 USD 0.01 (2.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARM за сегодня изменился на -2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.32, а максимальная — 0.35.
Следите за динамикой Carisma Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CARM
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Carisma and OrthoCellix to merge for knee cartilage repair therapy
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Is the 250% Carisma Therapeutics Stock (CARM) Surge a Sucker’s Rally? - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- CARMILA: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Share
- Carrefour offloads 7% stake in Carmila for EUR171 million
- Carrefour divests 7% stake in Carmila for $194.5 million
- Carmila: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Share
Дневной диапазон
0.32 0.35
Годовой диапазон
0.14 1.27
- Предыдущее закрытие
- 0.35
- Open
- 0.34
- Bid
- 0.34
- Ask
- 0.64
- Low
- 0.32
- High
- 0.35
- Объем
- 444
- Дневное изменение
- -2.86%
- Месячное изменение
- -37.04%
- 6-месячное изменение
- 13.33%
- Годовое изменение
- -66.67%
