CARM: Carisma Therapeutics Inc
0.26 USD 0.02 (7.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARM hat sich für heute um -7.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.26 bis zu einem Hoch von 0.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carisma Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CARM News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Carisma and OrthoCellix to merge for knee cartilage repair therapy
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Is the 250% Carisma Therapeutics Stock (CARM) Surge a Sucker’s Rally? - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
Tagesspanne
0.26 0.28
Jahresspanne
0.14 1.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.28
- Eröffnung
- 0.27
- Bid
- 0.26
- Ask
- 0.56
- Tief
- 0.26
- Hoch
- 0.28
- Volumen
- 518
- Tagesänderung
- -7.14%
- Monatsänderung
- -51.85%
- 6-Monatsänderung
- -13.33%
- Jahresänderung
- -74.51%
