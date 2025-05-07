통화 / CARM
CARM: Carisma Therapeutics Inc
0.25 USD 0.03 (10.71%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CARM 환율이 오늘 -10.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.25이고 고가는 0.29이었습니다.
Carisma Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CARM News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Dow Tumbles Over 1%; Nio Shares Edge Lower After Q2 Results - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Carisma and OrthoCellix to merge for knee cartilage repair therapy
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Is the 250% Carisma Therapeutics Stock (CARM) Surge a Sucker’s Rally? - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
일일 변동 비율
0.25 0.29
년간 변동
0.14 1.27
- 이전 종가
- 0.28
- 시가
- 0.27
- Bid
- 0.25
- Ask
- 0.55
- 저가
- 0.25
- 고가
- 0.29
- 볼륨
- 1.273 K
- 일일 변동
- -10.71%
- 월 변동
- -53.70%
- 6개월 변동
- -16.67%
- 년간 변동율
- -75.49%
20 9월, 토요일