BUFC: AB Conservative Buffer ETF
BUFCの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり40.63の安値と40.63の高値で取引されました。
AB Conservative Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFC株の現在の価格は？
AB Conservative Buffer ETFの株価は本日40.63です。0.27%内で取引され、前日の終値は40.52、取引量は1に達しました。BUFCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AB Conservative Buffer ETFの株は配当を出しますか？
AB Conservative Buffer ETFの現在の価格は40.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.59%やUSDにも注目します。BUFCの動きはライブチャートで確認できます。
BUFC株を買う方法は？
AB Conservative Buffer ETFの株は現在40.63で購入可能です。注文は通常40.63または40.93付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BUFCの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFC株に投資する方法は？
AB Conservative Buffer ETFへの投資では、年間の値幅35.00 - 40.63と現在の40.63を考慮します。注文は多くの場合40.63や40.93で行われる前に、1.60%や5.10%と比較されます。BUFCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AB Conservative Buffer ETFの株の最高値は？
AB Conservative Buffer ETFの過去1年の最高値は40.63でした。35.00 - 40.63内で株価は大きく変動し、40.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AB Conservative Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AB Conservative Buffer ETFの株の最低値は？
AB Conservative Buffer ETF(BUFC)の年間最安値は35.00でした。現在の40.63や35.00 - 40.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFCの動きはライブチャートで確認できます。
BUFCの株式分割はいつ行われましたか？
AB Conservative Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.52、5.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.52
- 始値
- 40.63
- 買値
- 40.63
- 買値
- 40.93
- 安値
- 40.63
- 高値
- 40.63
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- 1.60%
- 6ヶ月の変化
- 5.10%
- 1年の変化
- 5.59%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8