BUFC: AB Conservative Buffer ETF

40.63 USD 0.11 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFCの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり40.63の安値と40.63の高値で取引されました。

AB Conservative Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BUFC株の現在の価格は？

AB Conservative Buffer ETFの株価は本日40.63です。0.27%内で取引され、前日の終値は40.52、取引量は1に達しました。BUFCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AB Conservative Buffer ETFの株は配当を出しますか？

AB Conservative Buffer ETFの現在の価格は40.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.59%やUSDにも注目します。BUFCの動きはライブチャートで確認できます。

BUFC株を買う方法は？

AB Conservative Buffer ETFの株は現在40.63で購入可能です。注文は通常40.63または40.93付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BUFCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFC株に投資する方法は？

AB Conservative Buffer ETFへの投資では、年間の値幅35.00 - 40.63と現在の40.63を考慮します。注文は多くの場合40.63や40.93で行われる前に、1.60%や5.10%と比較されます。BUFCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AB Conservative Buffer ETFの株の最高値は？

AB Conservative Buffer ETFの過去1年の最高値は40.63でした。35.00 - 40.63内で株価は大きく変動し、40.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AB Conservative Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AB Conservative Buffer ETFの株の最低値は？

AB Conservative Buffer ETF(BUFC)の年間最安値は35.00でした。現在の40.63や35.00 - 40.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFCの動きはライブチャートで確認できます。

BUFCの株式分割はいつ行われましたか？

AB Conservative Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.52、5.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.63 40.63
1年のレンジ
35.00 40.63
以前の終値
40.52
始値
40.63
買値
40.63
買値
40.93
安値
40.63
高値
40.63
出来高
1
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
1.60%
6ヶ月の変化
5.10%
1年の変化
5.59%
