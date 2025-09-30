КотировкиРазделы
BUFC: AB Conservative Buffer ETF

40.52 USD 0.06 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BUFC за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.52, а максимальная — 40.61.

Следите за динамикой AB Conservative Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BUFC сегодня?

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) сегодня оценивается на уровне 40.52. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 40.58, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Conservative Buffer ETF?

AB Conservative Buffer ETF в настоящее время оценивается в 40.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.30% и USD. Отслеживайте движения BUFC на графике в реальном времени.

Как купить акции BUFC?

Вы можете купить акции AB Conservative Buffer ETF (BUFC) по текущей цене 40.52. Ордера обычно размещаются около 40.52 или 40.82, тогда как 9 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BUFC?

Инвестирование в AB Conservative Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 35.00 - 40.61 и текущей цены 40.52. Многие сравнивают 1.33% и 4.81% перед размещением ордеров на 40.52 или 40.82. Изучайте ежедневные изменения цены BUFC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Conservative Buffer ETF?

Самая высокая цена AB Conservative Buffer ETF (BUFC) за последний год составила 40.61. Акции заметно колебались в пределах 35.00 - 40.61, сравнение с 40.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Conservative Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Conservative Buffer ETF?

Самая низкая цена AB Conservative Buffer ETF (BUFC) за год составила 35.00. Сравнение с текущими 40.52 и 35.00 - 40.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BUFC?

В прошлом AB Conservative Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.58 и 5.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.52 40.61
Годовой диапазон
35.00 40.61
Предыдущее закрытие
40.58
Open
40.57
Bid
40.52
Ask
40.82
Low
40.52
High
40.61
Объем
9
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
4.81%
Годовое изменение
5.30%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8