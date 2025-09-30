- Обзор рынка
BUFC: AB Conservative Buffer ETF
Курс BUFC за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.52, а максимальная — 40.61.
Следите за динамикой AB Conservative Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFC сегодня?
AB Conservative Buffer ETF (BUFC) сегодня оценивается на уровне 40.52. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 40.58, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Conservative Buffer ETF?
AB Conservative Buffer ETF в настоящее время оценивается в 40.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.30% и USD. Отслеживайте движения BUFC на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFC?
Вы можете купить акции AB Conservative Buffer ETF (BUFC) по текущей цене 40.52. Ордера обычно размещаются около 40.52 или 40.82, тогда как 9 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFC?
Инвестирование в AB Conservative Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 35.00 - 40.61 и текущей цены 40.52. Многие сравнивают 1.33% и 4.81% перед размещением ордеров на 40.52 или 40.82. Изучайте ежедневные изменения цены BUFC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Conservative Buffer ETF?
Самая высокая цена AB Conservative Buffer ETF (BUFC) за последний год составила 40.61. Акции заметно колебались в пределах 35.00 - 40.61, сравнение с 40.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Conservative Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Conservative Buffer ETF?
Самая низкая цена AB Conservative Buffer ETF (BUFC) за год составила 35.00. Сравнение с текущими 40.52 и 35.00 - 40.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFC?
В прошлом AB Conservative Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.58 и 5.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.58
- Open
- 40.57
- Bid
- 40.52
- Ask
- 40.82
- Low
- 40.52
- High
- 40.61
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- 5.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8