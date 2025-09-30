- Panoramica
BUFC: AB Conservative Buffer ETF
Il tasso di cambio BUFC ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.52 e ad un massimo di 40.61.
Segui le dinamiche di AB Conservative Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFC oggi?
Oggi le azioni AB Conservative Buffer ETF sono prezzate a 40.52. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 40.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AB Conservative Buffer ETF pagano dividendi?
AB Conservative Buffer ETF è attualmente valutato a 40.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFC.
Come acquistare azioni BUFC?
Puoi acquistare azioni AB Conservative Buffer ETF al prezzo attuale di 40.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.52 o 40.82, mentre 9 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFC?
Investire in AB Conservative Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 35.00 - 40.61 e il prezzo attuale 40.52. Molti confrontano 1.33% e 4.81% prima di effettuare ordini su 40.52 o 40.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AB Conservative Buffer ETF?
Il prezzo massimo di AB Conservative Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 40.61. All'interno di 35.00 - 40.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AB Conservative Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AB Conservative Buffer ETF?
Il prezzo più basso di AB Conservative Buffer ETF (BUFC) nel corso dell'anno è stato 35.00. Confrontandolo con gli attuali 40.52 e 35.00 - 40.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFC?
AB Conservative Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.58 e 5.30%.
- Chiusura Precedente
- 40.58
- Apertura
- 40.57
- Bid
- 40.52
- Ask
- 40.82
- Minimo
- 40.52
- Massimo
- 40.61
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 4.81%
- Variazione Annuale
- 5.30%
