BUFC: AB Conservative Buffer ETF

40.52 USD 0.06 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BUFC a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.52 et à un maximum de 40.61.

Suivez la dynamique AB Conservative Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BUFC aujourd'hui ?

L'action AB Conservative Buffer ETF est cotée à 40.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.15%, a clôturé hier à 40.58 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de BUFC présente ces mises à jour.

L'action AB Conservative Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?

AB Conservative Buffer ETF est actuellement valorisé à 40.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFC.

Comment acheter des actions BUFC ?

Vous pouvez acheter des actions AB Conservative Buffer ETF au cours actuel de 40.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.52 ou de 40.82, le 9 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BUFC ?

Investir dans AB Conservative Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.00 - 40.61 et le prix actuel 40.52. Beaucoup comparent 1.33% et 4.81% avant de passer des ordres à 40.52 ou 40.82. Consultez le graphique du cours de BUFC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AB Conservative Buffer ETF ?

Le cours le plus élevé de AB Conservative Buffer ETF l'année dernière était 40.61. Au cours de 35.00 - 40.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AB Conservative Buffer ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AB Conservative Buffer ETF ?

Le cours le plus bas de AB Conservative Buffer ETF (BUFC) sur l'année a été 35.00. Sa comparaison avec 40.52 et 35.00 - 40.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BUFC a-t-elle été divisée ?

AB Conservative Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.58 et 5.30% après les opérations sur titres.

Range quotidien
40.52 40.61
Range Annuel
35.00 40.61
Clôture Précédente
40.58
Ouverture
40.57
Bid
40.52
Ask
40.82
Plus Bas
40.52
Plus Haut
40.61
Volume
9
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
1.33%
Changement à 6 Mois
4.81%
Changement Annuel
5.30%
