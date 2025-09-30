- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BUFC: AB Conservative Buffer ETF
Der Wechselkurs von BUFC hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.61 bis zu einem Hoch von 40.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die AB Conservative Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFC heute?
Die Aktie von AB Conservative Buffer ETF (BUFC) notiert heute bei 40.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.52 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BUFC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFC Dividenden?
AB Conservative Buffer ETF wird derzeit mit 40.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFC-Aktien?
Sie können Aktien von AB Conservative Buffer ETF (BUFC) zum aktuellen Kurs von 40.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.61 oder 40.91 platziert, während 3 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFC-Aktien?
Bei einer Investition in AB Conservative Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 35.00 - 40.63 und der aktuelle Kurs 40.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.55% und 5.04%, bevor sie Orders zu 40.61 oder 40.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AB Conservative Buffer ETF?
Der höchste Kurs von AB Conservative Buffer ETF (BUFC) im vergangenen Jahr lag bei 40.63. Innerhalb von 35.00 - 40.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AB Conservative Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AB Conservative Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von AB Conservative Buffer ETF (BUFC) im Laufe des Jahres betrug 35.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.61 und der Spanne 35.00 - 40.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFC statt?
AB Conservative Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.52 und 5.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.52
- Eröffnung
- 40.63
- Bid
- 40.61
- Ask
- 40.91
- Tief
- 40.61
- Hoch
- 40.63
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 5.04%
- Jahresänderung
- 5.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8