BUFC: AB Conservative Buffer ETF
今日BUFC汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点40.52和高点40.61进行交易。
关注AB Conservative Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUFC股票今天的价格是多少？
AB Conservative Buffer ETF股票今天的定价为40.52。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为40.58，交易量达到9。BUFC的实时价格图表显示了这些更新。
AB Conservative Buffer ETF股票是否支付股息？
AB Conservative Buffer ETF目前的价值为40.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.30%和USD。实时查看图表以跟踪BUFC走势。
如何购买BUFC股票？
您可以以40.52的当前价格购买AB Conservative Buffer ETF股票。订单通常设置在40.52或40.82附近，而9和-0.12%显示市场活动。立即关注BUFC的实时图表更新。
如何投资BUFC股票？
投资AB Conservative Buffer ETF需要考虑年度范围35.00 - 40.63和当前价格40.52。许多人在以40.52或40.82下订单之前，会比较1.33%和。实时查看BUFC价格图表，了解每日变化。
AB Conservative Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Conservative Buffer ETF的最高价格是40.63。在35.00 - 40.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Conservative Buffer ETF的绩效。
AB Conservative Buffer ETF股票的最低价格是多少？
AB Conservative Buffer ETF（BUFC）的最低价格为35.00。将其与当前的40.52和35.00 - 40.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFC股票是什么时候拆分的？
AB Conservative Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.58和5.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.58
- 开盘价
- 40.57
- 卖价
- 40.52
- 买价
- 40.82
- 最低价
- 40.52
- 最高价
- 40.61
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- 4.81%
- 年变化
- 5.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8