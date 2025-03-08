クォートセクション
通貨 / BMEA
株に戻る

BMEA: Biomea Fusion Inc

2.08 USD 0.12 (6.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMEAの今日の為替レートは、6.12%変化しました。日中、通貨は1あたり1.98の安値と2.09の高値で取引されました。

Biomea Fusion Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMEA News

1日のレンジ
1.98 2.09
1年のレンジ
1.29 13.07
以前の終値
1.96
始値
2.02
買値
2.08
買値
2.38
安値
1.98
高値
2.09
出来高
794
1日の変化
6.12%
1ヶ月の変化
6.12%
6ヶ月の変化
-6.31%
1年の変化
-79.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K