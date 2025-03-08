Валюты / BMEA
BMEA: Biomea Fusion Inc
2.02 USD 0.06 (3.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMEA за сегодня изменился на 3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.94, а максимальная — 2.11.
Следите за динамикой Biomea Fusion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.94 2.11
Годовой диапазон
1.29 13.07
- Предыдущее закрытие
- 1.96
- Open
- 1.98
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Low
- 1.94
- High
- 2.11
- Объем
- 1.062 K
- Дневное изменение
- 3.06%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- -9.01%
- Годовое изменение
- -79.78%
