BMEA: Biomea Fusion Inc

1.95 USD 0.13 (6.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMEA ha avuto una variazione del -6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.95 e ad un massimo di 2.10.

Segui le dinamiche di Biomea Fusion Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.95 2.10
Intervallo Annuale
1.29 13.07
Chiusura Precedente
2.08
Apertura
2.09
Bid
1.95
Ask
2.25
Minimo
1.95
Massimo
2.10
Volume
791
Variazione giornaliera
-6.25%
Variazione Mensile
-0.51%
Variazione Semestrale
-12.16%
Variazione Annuale
-80.48%
