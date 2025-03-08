Valute / BMEA
BMEA: Biomea Fusion Inc
1.95 USD 0.13 (6.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMEA ha avuto una variazione del -6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.95 e ad un massimo di 2.10.
Segui le dinamiche di Biomea Fusion Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.95 2.10
Intervallo Annuale
1.29 13.07
- Chiusura Precedente
- 2.08
- Apertura
- 2.09
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Minimo
- 1.95
- Massimo
- 2.10
- Volume
- 791
- Variazione giornaliera
- -6.25%
- Variazione Mensile
- -0.51%
- Variazione Semestrale
- -12.16%
- Variazione Annuale
- -80.48%
21 settembre, domenica