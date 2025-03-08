Devises / BMEA
BMEA: Biomea Fusion Inc
1.95 USD 0.13 (6.25%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BMEA a changé de -6.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.95 et à un maximum de 2.10.
Suivez la dynamique Biomea Fusion Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BMEA Nouvelles
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Jefferies initiates Biomea Fusion stock with Buy rating on diabetes drug potential
- Biomea Fusion (BMEA) Q2 Loss Drops 44%
- Biomea Fusion appoints Julianne Averill to board of directors
- Biomea Fusion stock price target cut to $4 from $18 at H.C. Wainwright
- Biomea Fusion Presents New Preclinical and Clinical Data on Icovamenib at the 85th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.10%
- Crude Oil Moves Higher; US Weekly Jobless Claims Decline - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Biomea Fusion stock falls after announcing public offering
- Biomea Fusion Reports Preclinical Data for BMF-650, a Next-Generation Oral GLP-1 Receptor Agonist Candidate, Demonstrating Robust Weight Loss and Appetite Suppression in Obese Non-Human Primates
- Biomea Fusion surges 76% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Meta, Peloton and Hasbro rise premarket; AstraZeneca falls
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Biomea Fusion Announces Pricing of Public Offering of Securities
- Biomea Fusion launches public offering of common stock and warrants
- Biomea Fusion stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Biomea Fusion reports sustained responses in leukemia patients
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.51%
- Biomea Fusion stock hits 52-week low at $1.37 amid sharp decline
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
Range quotidien
1.95 2.10
Range Annuel
1.29 13.07
- Clôture Précédente
- 2.08
- Ouverture
- 2.09
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Plus Bas
- 1.95
- Plus Haut
- 2.10
- Volume
- 791
- Changement quotidien
- -6.25%
- Changement Mensuel
- -0.51%
- Changement à 6 Mois
- -12.16%
- Changement Annuel
- -80.48%
