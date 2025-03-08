货币 / BMEA
BMEA: Biomea Fusion Inc
1.98 USD 0.04 (1.98%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMEA汇率已更改-1.98%。当日，交易品种以低点1.97和高点2.08进行交易。
关注Biomea Fusion Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMEA新闻
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Jefferies initiates Biomea Fusion stock with Buy rating on diabetes drug potential
- Biomea Fusion (BMEA) Q2 Loss Drops 44%
- Biomea Fusion appoints Julianne Averill to board of directors
- Biomea Fusion stock price target cut to $4 from $18 at H.C. Wainwright
- Biomea Fusion Presents New Preclinical and Clinical Data on Icovamenib at the 85th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.10%
- Crude Oil Moves Higher; US Weekly Jobless Claims Decline - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Biomea Fusion stock falls after announcing public offering
- Biomea Fusion Reports Preclinical Data for BMF-650, a Next-Generation Oral GLP-1 Receptor Agonist Candidate, Demonstrating Robust Weight Loss and Appetite Suppression in Obese Non-Human Primates
- Biomea Fusion surges 76% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Meta, Peloton and Hasbro rise premarket; AstraZeneca falls
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Biomea Fusion Announces Pricing of Public Offering of Securities
- Biomea Fusion launches public offering of common stock and warrants
- Biomea Fusion stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Biomea Fusion reports sustained responses in leukemia patients
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.51%
- Biomea Fusion stock hits 52-week low at $1.37 amid sharp decline
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
日范围
1.97 2.08
年范围
1.29 13.07
- 前一天收盘价
- 2.02
- 开盘价
- 2.05
- 卖价
- 1.98
- 买价
- 2.28
- 最低价
- 1.97
- 最高价
- 2.08
- 交易量
- 641
- 日变化
- -1.98%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- -10.81%
- 年变化
- -80.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值