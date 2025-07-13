クォートセクション
通貨 / BMAR
BMAR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

51.40 USD 0.10 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMARの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり51.40の安値と51.44の高値で取引されました。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Marchダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
51.40 51.44
1年のレンジ
40.94 51.44
以前の終値
51.30
始値
51.44
買値
51.40
買値
51.70
安値
51.40
高値
51.44
出来高
2
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
2.57%
6ヶ月の変化
13.39%
1年の変化
14.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K