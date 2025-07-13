KurseKategorien
Währungen / BMAR
Zurück zum Aktien

BMAR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

51.47 USD 0.07 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMAR hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.40 bis zu einem Hoch von 51.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BMAR News

Tagesspanne
51.40 51.51
Jahresspanne
40.94 51.51
Vorheriger Schlusskurs
51.40
Eröffnung
51.42
Bid
51.47
Ask
51.77
Tief
51.40
Hoch
51.51
Volumen
8
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
2.71%
6-Monatsänderung
13.55%
Jahresänderung
15.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K