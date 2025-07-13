Währungen / BMAR
BMAR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
51.47 USD 0.07 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMAR hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.40 bis zu einem Hoch von 51.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
51.40 51.51
Jahresspanne
40.94 51.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.40
- Eröffnung
- 51.42
- Bid
- 51.47
- Ask
- 51.77
- Tief
- 51.40
- Hoch
- 51.51
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 2.71%
- 6-Monatsänderung
- 13.55%
- Jahresänderung
- 15.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K