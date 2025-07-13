Devises / BMAR
BMAR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
51.47 USD 0.07 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BMAR a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.40 et à un maximum de 51.51.
Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BMAR Nouvelles
Range quotidien
51.40 51.51
Range Annuel
40.94 51.51
- Clôture Précédente
- 51.40
- Ouverture
- 51.42
- Bid
- 51.47
- Ask
- 51.77
- Plus Bas
- 51.40
- Plus Haut
- 51.51
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 2.71%
- Changement à 6 Mois
- 13.55%
- Changement Annuel
- 15.07%
20 septembre, samedi