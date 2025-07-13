货币 / BMAR
BMAR: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
51.30 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMAR汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点51.09和高点51.30进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
51.09 51.30
年范围
40.94 51.35
- 前一天收盘价
- 51.29
- 开盘价
- 51.25
- 卖价
- 51.30
- 买价
- 51.60
- 最低价
- 51.09
- 最高价
- 51.30
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 2.37%
- 6个月变化
- 13.17%
- 年变化
- 14.69%
