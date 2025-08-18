通貨 / BIP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BIP: Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units
31.05 USD 0.34 (1.11%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BIPの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり30.75の安値と31.18の高値で取引されました。
Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIP News
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- ASGI: 12.5% Monthly Paycheck From Sustainable Source (NYSE:ASGI)
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Prediction: This High-Yield Dividend Stock Will Crush the S&P 500's Returns Over the Next Decade
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Got $1,000 to Invest This September? These Ultra-High-Yielding Dividend Stocks Could Turn It Into Over $60 of Annual Passive Income.
- De-Dollarization Is Accelerating
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- 4 Top Dividend Stocks Yielding Over 4% to Buy Right Now for Passive Income
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Earnings call transcript: Brookfield Infrastructure Q2 2025 sees revenue surprise
- 3 Absurdly Cheap Dividend Growth Stocks That Yield More Than 4%
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Top 2 Utilities Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Brookfield Infr Partners (NYSE:BIP), Genie Energy (NYSE:GNE)
1日のレンジ
30.75 31.18
1年のレンジ
25.72 36.48
- 以前の終値
- 30.71
- 始値
- 30.80
- 買値
- 31.05
- 買値
- 31.35
- 安値
- 30.75
- 高値
- 31.18
- 出来高
- 618
- 1日の変化
- 1.11%
- 1ヶ月の変化
- -0.22%
- 6ヶ月の変化
- 4.55%
- 1年の変化
- -12.29%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B