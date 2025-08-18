Währungen / BIP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIP: Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units
31.05 USD 0.34 (1.11%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIP hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.75 bis zu einem Hoch von 31.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIP News
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- 3 High-Yield Dividend Stocks You Can Buy in September and Hold Forever
- Chinas NBS: Wirtschaftliche Entwicklung im August insgesamt stabil, sieht sich vielen Unsicherheiten gegenüber
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- ASGI: 12.5% Monthly Paycheck From Sustainable Source (NYSE:ASGI)
- The 2 Income Engines I Would Trust To Fund Retirement
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Prediction: This High-Yield Dividend Stock Will Crush the S&P 500's Returns Over the Next Decade
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 3 Great High-Yield Dividend Stocks to Buy in September
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- Got $1,000 to Invest This September? These Ultra-High-Yielding Dividend Stocks Could Turn It Into Over $60 of Annual Passive Income.
- De-Dollarization Is Accelerating
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- 4 Top Dividend Stocks Yielding Over 4% to Buy Right Now for Passive Income
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Earnings call transcript: Brookfield Infrastructure Q2 2025 sees revenue surprise
- 3 Absurdly Cheap Dividend Growth Stocks That Yield More Than 4%
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
Tagesspanne
30.75 31.18
Jahresspanne
25.72 36.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.71
- Eröffnung
- 30.80
- Bid
- 31.05
- Ask
- 31.35
- Tief
- 30.75
- Hoch
- 31.18
- Volumen
- 618
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- -0.22%
- 6-Monatsänderung
- 4.55%
- Jahresänderung
- -12.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K