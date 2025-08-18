KurseKategorien
Währungen / BIP
Zurück zum Aktien

BIP: Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units

31.05 USD 0.34 (1.11%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIP hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.75 bis zu einem Hoch von 31.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIP News

Tagesspanne
30.75 31.18
Jahresspanne
25.72 36.48
Vorheriger Schlusskurs
30.71
Eröffnung
30.80
Bid
31.05
Ask
31.35
Tief
30.75
Hoch
31.18
Volumen
618
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
-0.22%
6-Monatsänderung
4.55%
Jahresänderung
-12.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K