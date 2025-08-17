货币 / BIP
BIP: Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units
31.14 USD 0.02 (0.06%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BIP汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.12和高点31.37进行交易。
关注Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BIP新闻
日范围
31.12 31.37
年范围
25.72 36.48
- 前一天收盘价
- 31.12
- 开盘价
- 31.24
- 卖价
- 31.14
- 买价
- 31.44
- 最低价
- 31.12
- 最高价
- 31.37
- 交易量
- 110
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- 4.85%
- 年变化
- -12.03%
