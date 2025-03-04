クォートセクション
通貨 / BHFAO
BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin

16.23 USD 0.15 (0.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHFAOの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり15.91の安値と16.33の高値で取引されました。

Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.91 16.33
1年のレンジ
14.19 25.70
以前の終値
16.08
始値
16.20
買値
16.23
買値
16.53
安値
15.91
高値
16.33
出来高
186
1日の変化
0.93%
1ヶ月の変化
-12.08%
6ヶ月の変化
-19.05%
1年の変化
-35.60%
