Valute / BHFAO
BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin
17.11 USD 0.88 (5.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHFAO ha avuto una variazione del 5.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.05 e ad un massimo di 17.33.
Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.05 17.33
Intervallo Annuale
14.19 25.70
- Chiusura Precedente
- 16.23
- Apertura
- 16.23
- Bid
- 17.11
- Ask
- 17.41
- Minimo
- 16.05
- Massimo
- 17.33
- Volume
- 506
- Variazione giornaliera
- 5.42%
- Variazione Mensile
- -7.31%
- Variazione Semestrale
- -14.66%
- Variazione Annuale
- -32.10%
20 settembre, sabato