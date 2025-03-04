CotationsSections
BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin

17.11 USD 0.88 (5.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BHFAO a changé de 5.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.05 et à un maximum de 17.33.

Suivez la dynamique Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
16.05 17.33
Range Annuel
14.19 25.70
Clôture Précédente
16.23
Ouverture
16.23
Bid
17.11
Ask
17.41
Plus Bas
16.05
Plus Haut
17.33
Volume
506
Changement quotidien
5.42%
Changement Mensuel
-7.31%
Changement à 6 Mois
-14.66%
Changement Annuel
-32.10%
