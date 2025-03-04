КотировкиРазделы
Валюты / BHFAO
Назад в Рынок акций США

BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin

16.35 USD 0.26 (1.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHFAO за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.05, а максимальная — 16.57.

Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BHFAO

Дневной диапазон
16.05 16.57
Годовой диапазон
14.19 25.70
Предыдущее закрытие
16.09
Open
16.10
Bid
16.35
Ask
16.65
Low
16.05
High
16.57
Объем
160
Дневное изменение
1.62%
Месячное изменение
-11.43%
6-месячное изменение
-18.45%
Годовое изменение
-35.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.