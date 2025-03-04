Валюты / BHFAO
BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin
16.35 USD 0.26 (1.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHFAO за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.05, а максимальная — 16.57.
Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.05 16.57
Годовой диапазон
14.19 25.70
- Предыдущее закрытие
- 16.09
- Open
- 16.10
- Bid
- 16.35
- Ask
- 16.65
- Low
- 16.05
- High
- 16.57
- Объем
- 160
- Дневное изменение
- 1.62%
- Месячное изменение
- -11.43%
- 6-месячное изменение
- -18.45%
- Годовое изменение
- -35.12%
