KurseKategorien
Währungen / BHFAO
Zurück zum Aktien

BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin

16.23 USD 0.15 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHFAO hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.91 bis zu einem Hoch von 16.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAO News

Tagesspanne
15.91 16.33
Jahresspanne
14.19 25.70
Vorheriger Schlusskurs
16.08
Eröffnung
16.20
Bid
16.23
Ask
16.53
Tief
15.91
Hoch
16.33
Volumen
186
Tagesänderung
0.93%
Monatsänderung
-12.08%
6-Monatsänderung
-19.05%
Jahresänderung
-35.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K