BHFAO: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin
16.23 USD 0.15 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHFAO hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.91 bis zu einem Hoch von 16.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.91 16.33
Jahresspanne
14.19 25.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.08
- Eröffnung
- 16.20
- Bid
- 16.23
- Ask
- 16.53
- Tief
- 15.91
- Hoch
- 16.33
- Volumen
- 186
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- -12.08%
- 6-Monatsänderung
- -19.05%
- Jahresänderung
- -35.60%
